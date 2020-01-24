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لبنان تحضر لاجتماع هام مع صندوق النقد الدولي
الجمعة 24/يناير/2020 - 04:41 م
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قال بيان
من وزارة المالية اللبنانية اليوم الجمعة، إن الوزير غازي وزني سيلتقي بمسؤول صندوق
النقد الدولي سامي جدع يوم السبت.
عُين
وزني وزيرا للمالية هذا الأسبوع ضمن حكومة جديدة تأمل أن تسن إصلاحات ضرورية
لانتشال لبنان من أزمته المالية الأشد خلال عقود.
ومن المتوقع أن يناقش هذا الاجتماع حصول لبنان على تمويل مالي لمواجة الأزمة المالية والظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها.
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