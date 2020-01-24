لبنان تحضر لاجتماع هام مع صندوق النقد الدولي

قال بيان من وزارة المالية اللبنانية اليوم الجمعة، إن الوزير غازي وزني سيلتقي بمسؤول صندوق النقد الدولي سامي جدع يوم السبت.

عُين وزني وزيرا للمالية هذا الأسبوع ضمن حكومة جديدة تأمل أن تسن إصلاحات ضرورية لانتشال لبنان من أزمته المالية الأشد خلال عقود.





ومن المتوقع أن يناقش هذا الاجتماع حصول لبنان على تمويل مالي لمواجة الأزمة المالية والظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها.





وتشهد لبنان أزمة مالية حادة دفعت مصارفها لرفع رأسمالها حتي لا تواجه شبح الأفلاس، كما اعلن بنك عودة نيتة بيع وحدتة المصرفية في مصر لمواجة الأزمة الحالية.