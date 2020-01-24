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انتهت القصة.. حسم صفقة إريكسن

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:41 م
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إريكسن
إريكسن
عبدالقادر عرابي
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أسدل الستار اليوم الجمعة على مسلسل إنتقال النجم الدانماركي الدولي كريستيان إريكسن لاعب فريق توتنهام الإنجليزي لفريق إنتر ميلان الإيطالي، في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وأفادت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت، نقلاً عن الصحفي الشهير "نيكولو شيريا" أن الفريقان توصلا لإتفاق رسمي اليوم، يقضي بإنضمام إريكسن  ين للنيرادزوري.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي في إنتر ميلان منتصف الإسبوع المقبل، بعد إنتهاء المفاوضات بين إدارة إنتر ميلان ووكيل إريكسن .

وستبلغ قيمة الصفقة حوالي 18 مليون يورو (15.1 مليون جنيه إسترليني) بالإضافة لمبلغ 2 مليون يورو (1.7 مليون جنيه إسترليني) كمتغيرات.

وسيصل إريكسن لمدينة ميلانو يوم الثلاثاء المقبل لإجراء الفحوصات، قبل أن يوقع عقداً مع الإنتر مته ثلاث سنوات ونصف.

وإنضم إريكسن لصفوف توتنهام في صيف عام 2013 قادماً من أياكس أمستردام، وخاض ما يفوق الـ 300 مباراة بقمميص السبيرز، مسجلاً 69 هدفاً وصانعاً 89 هدفاً مع الفريق.

وسيصبح إريكسن ثالث صفقات إنتر ميلان في الميركاتو الحالي، بعد لاعب مانشستر يونايتد آشلي يونج، والنجم النيجيري فيكتور موسيس لاعب تشيلسي المعار لفناربخشة.

وحاول فريق برشلونة الإسباني مؤحراً الدخول على خط المفاوضات مع إيركسين، إلا أن اللاعب قرر الذهاب للفريق الإيطالي.

وينتهي عقد إيركسين مع توتنهام بنهاية الموسم الحالي، ورفض تجديد تعاقده مع الفريق اللندني الذي اضطر لبيعه في يناير الجاري بدىً من خسارته في الصيف دون مقابل.

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