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نشرة حوادث الفجر: تفاصيل الشروع في قتل سيدة بالهرم

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:37 م
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حوادث الفجر
حوادث الفجر
داليا عادل
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شهد الشارع المصري، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

أمن الجيزة يكشف عن تفاصيل الشروع في قتل سيدة بالهرم
كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل القبض على المتهمين بالشروع في قتل سيدة لسرقتها، بمنطقة الهرم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تفاصيل سقوط عصابة سائقي طريق الموت بالصف
كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل القبض على المتهمين بقتل سائق، وإصابة ابن عمته، بمركز الصف، جنوب المحافظة.

دفن جثة منجد قتله جاره في القاهرة.. والسبب صادم
صرحت النيابة العامة، بدفن جثة منجد لقي مصرعه على يد جاره بسبب رش المياه في منطقة البساتين، وذلك بعد إرسال بيان الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه.

تشكيل لجنة هندسية لفحص عقار روض الفرج المنهار
أمرت النيابة العامة شمال القاهرة، اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار بحي روض الفرج، ولإعداد تقرير مفصل بالأسباب.

"الفجر" في منزل الشهيد محمود أبو اليزيد.. ووالدته: احتضن الإرهابي وتحول لـ"إشلاء" (حوار)
في صباح يوم الاثنين 18 فبراير 2019، خرج أمين الشرطة محمود أبو اليزيد من بيته بشارع المطار في إمبابة متوجها إلى عمله كالمعتاد في قسم شرطة الدرب الأحمر، ومن المؤكد لم يكن يدرك أنه يومه الأخير في الحياة، وأنه سينال الشهادة على أيدي إرهابي غادر.

ضبط هولندي بحوزته 60 قرص ترامادول في مطار القاهرة
تمكنت جمارك الإدارة الثالثة، بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، من ضبط راكب هولندي بحوزته، 60 قرص "ترامادول"، والمادة المخدرة "الإكستازي" بوزن 20 جراما، و25 جراما من "الحشيش"، محاولا تهريبهم داخل جوارب "شربات".

وزير الداخلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة
أدى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، صلاة الجمعة، اليوم، بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة.

في ذكرى يوم الوفاء.. "الداخلية" تُفرج عن 20 ألف سجينا وتطوف المحافظات بـ"منافذ الخير"
أقرت الدولة المصرية 25 يناير من كل عام عيدًا للشرطة تخليدا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952، الذي يعود لاستشهاد 50 وإصابة 80 آخرين من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي، ويأتي العيد هذا العام مع قيام الداخلية بالإفراج عن آلاف السجناء بجانب توزيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بالإضافة للمبادرات المكثفة للمواطنين.
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الكلمات المفتاحية

سيدة الهرم العقار المنهار أروقة المحاكم

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