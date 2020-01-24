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غدًا.. ورشة عن "أساسيات لغة الإشارة" بمعرض الكتاب

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:42 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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ينظم المجلس القومي لذوي الإعاقة ورشة " أساسيات لغة الإشارة " للشباب غدا السبت ٢٥ يناير، الساعه ١ ظهرا، بقاعه الشباب والمبادرات، ضمن فعاليات الدورة ال٥١ من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقام حاليا بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس.

يذكر أن المعرض هذا العام يحمل شعار "مصر - أفريقيا.. ثقافة التنوع"، ويشهد 12 مبادرة شبابية، و12 لقاءً مع السفراء الأفارقة، و12 مبادرة أفريقية، ويأتي بمشاركة 40 دولة بزيادة ٥ دول عن الدورة السابقة، وتحل دولة السنغال ضيف شرف على الدورة ال٥١.

ووقع الاختيار على الدكتور جمال حمدان شخصية العام، ويشارك في الدورة ال٥١، 808 أجنحة عرض، بزيادة ٨٦ جناح عرض عن العام السابق، إلى جانب 900 دار نشر إضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، تضم فعاليات المعرض 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة.
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