انفجار ضخم يهز ولاية هيوستن الأمريكية





ذكرت صحيفة "هيوستن كرونيكل" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الشرطة بعد انفجار كبير هز مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، وطلبت من جميع السائقين تجنب المنطقة الواقعة في غرب المدينة، حيث تصاعدت أعمدة دخان.





وقالت الشرطة في هيوستون بولاية تكساس، على حسابها في تويتر، إن الانفجار وقع شمال غربي المدينة، ويتركز في المنطقة الصناعية، غير أنها لم تتكشف عن تفاصيل ما جرى.





وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار وقع عند حوالى الساعة 4:25 صباحا، وتحدث عدد من السكان عن تهشم نوافذ منازلهم، على بعد حوالي نصف ميل من موقع الانفجار، وشوهد مصاب واحد على الأقل، ذكرت تقارير انه نقل إلى المستشفى.





وقال عدة أشخاص لمحطة هيوستن التلفزيونية "كاي أتش أو يو" إن الانفجار كان مدو للغاية وظنوا أن قنبلة قد انفجرت أو أن سيارة قد تحطمت في منازلهم.





وتحطمت الأبواب الزجاجية والنوافذ في منزل شخص على بعد حوالي 400 متر موقع الانفجار.





شهدت جنوب شرقي تكساس سلسلة من الانفجارات في السنوات الأخيرة، ففي يوليو الماضي، تسبب انفجار في مصفاة إكسون موبيل في بايتاون في إصابة أكثر من 10 أشخاص بجروح طفيفة ووضع سكان المنطقة المجاورة تحت إشراف في مكان المأوى لمدة 3 ساعات.





في ديسمبر الماضي، أدى انفجاران في مدينة بورت نيتشيس الساحلية إلى تحطيم النوافذ وسحق الأبواب من المنازل المجاورة.



