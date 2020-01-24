"الفجر" في منزل الشهيد محمود أبو اليزيد.. ووالدته: احتضن الإرهابي وتحول لـ"إشلاء" (حوار)

في صباح يوم الاثنين 18 فبراير 2019، خرج أمين الشرطة محمود أبو اليزيد من بيته بشارع المطار في إمبابة متوجها إلى عمله كالمعتاد في قسم شرطة الدرب الأحمر، ومن المؤكد لم يكن يدرك أنه يومه الأخير في الحياة، وأنه سينال الشهادة على أيدي إرهابي غادر.





انتقلت " الفجر "، إلى أسرته في ذكرى عيد الشرطة، تخليدا لذكراه العطرة، لتكشف والدته العديد من التفاصيل عن الشهيد، منها كلماته وأفعاله الغامضة قبل الحادث، والتي اتضحت تماما بعد استشهاده، وإلى نص الحوار:





في البداية حديثنا عن الحادث؟

تم استدعاء محمود ليكون ضمن قوة من ضباط وآمناء القسم، كانت مكلفة بمداهمة إرهابي قبل ارتكاب عملية جديدة، وأثناء المداهمة حاول الإرهابي الفرار، ولكن محمود أمسك به، فما كان من الإرهابي إلا أن فجر نفسه، واختطف الحادث منا الشهيد الذي افتدى كل زملائه من أفراد القوة باحتضانه بالإرهابي وامتصاص قوة التفجير في جسده الذي تحول إلى أشلاء.





ورغم مرور عام كامل على استشهاده ، فما زالت أسرة محمود تعيش الحدث كما لو أنه وقع بالأمس، حيث تخيم على البيت حتى الآن مشاعر تختلط فيها فجيعة الفراق مع الإحساس بشرف الشهادة.





وماذا تقولي عن حياة محمود؟