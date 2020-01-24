والد الشهيد هشام محمود: أخذنا حقنا وزيادة.. وراسنا فوق

أعرب محمود إبراهيم يونس، والد المجند هشام يونس، عن رضاه بقضاء الله وقدره، مؤكدا أن نجله الشهيد كان محبا لوطنه، معلقا: "بتشرف أنه شهيد للوطن".



وأشار "يونس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "الغد"، اليوم الجمعة، إلى أنه فور تلقيه نبأ استشهاد ابنه، لم يقل سوى "إنا لله وإنا إليه راجعون"، موضحا أن نجله استشهد وعمره 20 عاما، مضيفا: "إحنا عملنا حاجة للدولة، وراسنا فوق".



وأكد والد المجند هشام يونس، أن جهاز الشرطة يقدم الدعم لكل أسر الشهداء، معلقا: "أخدنا حقنا وزيادة.. ونتمنى مصر تكون بخير".

