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العثور على جثة طفلة أعلى شريط السكة الحديد ببني سويف

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:51 م
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جثة
جثة
احمد فتحي الدسوقي
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عثر أهالي الواسطى، شمال بني سويف، اليوم الجمعة، على جثة طفلة، تبلغ من العمر 8 سنوات، على شريط السكة الحديد، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بورود إشارة من مستشفى الواسطى المركزي، بوصول جثة لطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، وتم إيداعها مشرحة المستشفى.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لطفلة تدعى نجلاء فتحي سعيد، 8 سنوات، كوم أبو راضي، مركز الواسطى، عُثر عليها جثة هامدة على شريط السكة الحديد، أمام المطحن بالواسطى.

وكلف مدير الأمن إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة الواسطى، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
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