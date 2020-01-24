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الاتحاد الإنجليزي يوقع عقوبة​ على نادي مانشستر يونايتد بسبب ​ليفربول​

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:39 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقوبة ​مالية​ على نادي مانشستر يونايتد ، وجاء ذلك بسبب رد فعل لاعبي الفريق تجاه حكم مباراة ​ليفربول في طار منافسات البريميرليج​.

وشهدت تلك المباراة خسارة مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين أمام ليفربول على ملعب "آنفيلد"، ضمن الجولة 23 من الدوري الإنلجليزي.

وبحسب بيان الاتحاد الإنكليزي، فإن اليونايتد خرق المادة 20 من قواعد اللعب النظيف، وذلك بعد تعامل اللاعبين مع حكم المباراة.

واضاف البيان، ان اليونايتد اعترف بانتهاك قواعد الاتحاد، لذلك تم تغريمه مبلغ قدره 20 ألف جنيه إسترليني.

وكان دي خيا وقائد الفريق هاري ماغواير وفريد ​​وأندرياس بيريرا، قد اعترضوا على الحكم كريغ باوسون، بسبب هدف روبرتو فيرمينو الذي تم الغائه في مرمى اليونايتد بعد خطأ فان دايك على دي خيا.
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