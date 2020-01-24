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بسبب ولاعة.. مقتل شخص على يد قهوجي ونجليه بالدقهلية

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:43 م
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اللواء فاضل فهمي عمار
اللواء فاضل فهمي عمار
محمد كشك
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نشبت مشاجرة بين صاحب مقهي في ميت غمر بمحافظة الدقهلية واخرين لخلافات على طلب أحدهما ولاعة. 

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث الدقهلية يفيد بمصرع شخص في مشاجرة مع صاحب مقهي وأبنائه في مدينة ميت غمر. 

انتقلت قوة أمنية برئاسه المقدم عبدالحميد الشوري رئيس مباحث قسم ميت غمر وقوة مرافقه له إلى مكان الواقعة وتبين نشوب مشاجره بين طرفين نتج عنها مصرع أحدهم. 

وبالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول محمد ياسر محمد النبراوي 22 سنة ومقيم ميت غمر وطارق ياسر محمدالنبراوي 30سنة، وياسر محمد النبراوي 53سنه اصحاب مقهي وطرف ثاني عبد الله حمدان الحسيني المدبغي 40 سنة صاحب ورشة الومنيوم علي اثر خلاف ومشادة بين اصحاب المقهي وشقيق الطرف الثاني. 

تم نقل عبدالله حمدان لمستشفى ميت غمر العام ولفظ أنفاسه الأخيرة إثر الضرب الذي لقنه له أصحاب المقهي. 

تحرر عن الواقعة المحضر 620 جنح ميت غمر وتمكنت الاجهزة الامنية من ضبط المتهمين وجاري العرض علي النياية ومباشرة التحقيقات.
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مصر اللواء فاضل فهمي عمار الدقهلية اخبار

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