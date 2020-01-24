انتحار شاب شنقا في المنيا بسبب خلافات زوجية

أقدم شاب في العقد الرابع من عمره على الانتحار بعد حدوث خلافات من زوجته بسبب تركه للعمل ما أدى إلى مروره بضائقه مالية.



تعود الواقعة إلى تلقي مدير أمن المنيا اللواء محمود خليل إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول بلاغ إلى قسم شرطة المنيا من الأهالي بانتحار شاب داخل منزله.





وعقب انتقال قوات الأمن برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم تبين أن الجثة لشاب يدعي "م. ف" 34 عامًا ومقيم بدائرة قسم المنيا، "جثة هامدة" إثر قيامه بربط شريط لاصق حول عنقه أنهى به حياته.



وأثبتت تحريات المباحث بعدم وجود شبهه جنائيه بالحادث، وأن السبب وراء انتحاره مروره بضائقه مالية وحدوث بعض الخلافات مع زوجته.



تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام لتشريحها، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.