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جامعة الدول العربية تعد لمؤتمر إقليمي لدعم التجارة البينية

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:29 م
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السفير محمد ربيع مع إبراهيم العربي
السفير محمد ربيع مع إبراهيم العربي
الفجر الاقتصادي
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بحث 

ناقش السفير محمد الربيع  الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة سبل زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية العربية في مختلف القطاعات، بحضور محمد كزاره الامين العام للاتحاد العربي للمنتجات الجلدية وسامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة ومحمد مهران عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة  ونائب رئيس الاتحاد العربي للمنتجات الجلدية ورئيس المكتب الاقليمي بجمهورية مصر العربية واحمد الوسيمي عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة.

وتبادل الجانبين مناقشات حول زيادة التعاملات الاقتصادية العربية ودعم حجم التبادل التجاري العربي من خلال التحضير لاقامة مؤتمر عربي مشترك يضم ممثلين عن الصناعات الختلفة علي مسوي القطر العربي بحضور ممثلين عن الجهات المختلفة من القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلي ضرورة البحث عن طرق غير تقليدية لزيادة التعاملات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية في مختلف القطاعات من خلال منتديات ولقاءات تجمع الاطراف الاقتصادية من الدول العربية المختلفة.

وقال "العربي" إن اتحاد الغرف التجارية يبحث دائما عن كل ماهو جديد ويضيف لاقتصاد بلدنا وينميه ويطوره ويضيف ايضا للاطراف التي تتعاون معه بحيث تكون الاستفادة مشتركة .

واسند رئيس اتحاد الغرف التجارية ملف الترتيب لاقامة مؤتمر عربي مشترك لدعم التجارة العربية والتبادل التجاري العربي لمحمد مهران  بوضع خطة العمل والجهات التي ستشارك في المؤتمر من مناقشتها بشكل موسع واتخاذ الخطوات اللازمة لاتخاذ هذه الخطوة.

وقال السفير محمد الربيع إن التنيسق مع اتحاد الغرف التجارية، يهدف لدعم التعاون الاقتصادي العربي.

وقال محمد مهران إنه سيتم التخطيط لاقامة المؤتمر العربي بحيث يكون هادفا من خلال اجندة عمل من واقع متطلبات الدول العربية الاقتصادية المتبادلة وستشارك به كافة الدول العربي ويضم القطاعات المختلفة وليس قطاع المنتجات الجلدبة فقط .

وكشف مهران إنه يتم دراسة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الغرف التجارية والاتحاد العربي ومجلس الوحدة الاقتصادية وبعض الاتحادات العربية لدعم التجارة والصناعة والاستثمارات العربية.
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الكلمات المفتاحية

مجلس الوحدة الاقتصادية جامعة الدول العربية الغرف التجارية التجارة البينية

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