والد أحد الشهداء: قالنا خدمته في الإسماعيلية عشان خاف على أمه



وأشار "صبري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه يؤمن بقضاء الله وقدره، ويدرك أن ابنه بطل ومنزلته عند الله كبيرة، موضحا أن عدم رغبة نجله الشهيد في أن تقلق والدته عليه كان سبب إخفائه مكان خدمته عن أسرته.



ووجه التحية إلى لجنة العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية لدورهم في دعم ومساندة أسر الشهداء، معربا عن سعادته لتكريمه أمس من الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد الشرطة، مؤكدا أن مصر ستظل عصية على الإرهاب.



قال أحمد محمد صبري، والد الشهيد ماجد صبري، إنهم لم يعلموا أن ماجد كان رئيس مباحث الشيخ زويد في شمال سيناء إلا بعد استشهاده، حيث كان يخبرهم أنه يخدم في الإسماعيلية.