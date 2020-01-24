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حيلة أمام أوباميانج للانتقال الى برشلونة

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:25 م
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أوباميانج
أوباميانج
وكالات
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يجب على بيير إيمريك أوباميانج​ طلب الرحيل عن ​أرسنال​ إذا كان يريد الانتقال إلى ​برشلونة​ في كانون الثاني.

وتقول "موندو ديبورتيفو" إن مهاجم الغانرز، 30 عامًا، حريص على الانتقال إلى كامب نو. لكن مع تثبيت أوبياميانغ مؤخراً كقائد للفريق، فقد لا يكون من السهل عليه الابتعاد.

ويشير التقرير الإسباني إلى أنه سيحتاج إلى تسليم طلب نقل رسمي لتمكينه من الانتقال إلى فريق ​كيكي سيتيين​.

وينتهي عقد مهاجم الغابون، الذي يحصل على حوالي 200000 جنيه إسترليني في الأسبوع بالإضافة إلى مكافآت ضخمة في أرسنال بعد توقيعه من بوروسيا دورتموند في 2018، في الصيف المقبل.
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