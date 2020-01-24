Advertisements
Advertisements
Advertisements

أوقاف الإسكندرية: الشهيد من يمت دفاعًا عن أرضه ودينه

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:26 م
Advertisements
شيوخ قافلة الإسكندرية
شيوخ قافلة الإسكندرية
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية، وتحت إشراف الشيخ حسن عبدالبصير مدير عام الدعوة، قافلة دعوية الى مساجد ادارة العامرية تحت عنوان (فضل الشهادة في سبيل الله وواجبنا نحو أسر الشهداء).

وقال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، إن القافلة جاء فيها أن الشهادة فى سبيل الله أعظم منازل الدين واعلى درجات اليقين ولذلك جعل الله عزوجل لأهلها أعلى الدرجات وأفضل القربات.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن الشهداء أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا".

وتابع: "للشهيد عند الله ست خصال: يُغفر له في أول دَفعة ويَرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبرِ، ويوضع على رأسه تاج الوقار؛ الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحورِ العِين، ويشفّع في سبعين من أقاربه".

وأكمل: "الشهيد الحق الذى يستحق هذا الأجر وهذه المثوبة هو الذى يقاتل فى سبيل لاعلاء كلمة الله دفاعا عن ارضيه ودينه يقاتل تحت راية إمامه أو رئيس دولته للذب عن الدين والأرض والعرض، حيث قال رسول الله  "انما جعل الإمام جنه يقاتل من ورائه ويتقى به"، وقال أيضًا "من قاتل تحت راية عامية فمات فميتته جاهليه".

واختتمت القافلة حديثها بأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، وأن يمن عليها بالامن والأمان والسخاء والرخاء، وأن يحفظ أهلها رجال جيشها وشرطتها من كل مكروه وسوء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر فضل الشهادة اوقاف الاسكندرية اخبار

أخبار تهمك

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا

منذ أقل من ساعتين

حيلة أمام أوباميانج للانتقال الى برشلونة

منذ 40 دقيقة

Live| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت مباشر الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora كورة لايف رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

الآن

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يرمم دفاعاته بصفقة مدوية في الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

الآن

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

الآن

مواجهة سهلة لـ ريال مدريد وبرشلونة دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا

منذ ساعة و 12 دقيقة

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

الآن

بأوامر فايلر.. الأهلي يطلب عودة أول المعارين

منذ حوالي 20 ساعة

live| يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر الخميس 23-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة يلا شوت حصري مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون هدف صلاح

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مواجهة سهلة لريال مدريد في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس إسبانيا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عمل قليلا وأُجر كثيرا

عَمِل قلِيلاً وأُجِرَ كثِيرا

"أوقاف المنوفية" تحتفل بذكرى غزوة بدر في المسجد الأنصاري

شهداء غزوة أحد

من هو أول شهيد في الإسلام ؟ تعرف عليه

"منزلة الشهداء والتضحية في سبيل الوطن".. قافلة دعوية بمساجد الإسكندرية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:15 م

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

08:30 م

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

09:28 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

08:25 م

عاجل.. مواجهة سهلة لريال مدريد في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس إسبانيا

02:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status