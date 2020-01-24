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رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها بـ باسم سمرة عن فيلمها الجديد"دماغ شيطان"

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:06 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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صرحت الفنانة رانيا يوسف خلال لقائه ببرنامج انسايدر بالعربي المذاع عبر قناة دبي، عن الفنان باسم سمرة عن تعاونهم في فليم"دماغ شيطان"، حيث قالت:" أنا وباسم في بينا كيميا حلوة وشغلنا حلو وسيناريو حلو"، وظهروا في برومو الفيلم في علاقة معقدة بينهم مليئة بالشر، والفنان عمرو عابد الذي يجسد شخصية" ناصر" وثم يبدأ في أول أحداث الفيلم جريمة قتل، وتحدث الفنان باسم سمرة عن دوره :" مش بحب أحرق الأحداث أنا لسه أول مرة أتفرج علي الفيلم" .

فيلم "دماغ شيطان":

 ‏الفيلم بطولة رانيا يوسف،سلوى خطاب،باسم سمرة،ياسر الزنكلوني، عمرو عابد،مي فخري، وليد فواز، أشرف طلبة، والفيلم من تأليف عمرو الدالي، إخراج كريم إسماعيل، إنتاج أيمن وأحمد عبد الباسط.


وفي سياق آخر، أن يُعرض لرانيا حاليًا على قناة "mbc4" مسلسل "الآنسة فرح"، والمسلسل مأخوذ من فورمات أجنبي، وهو من ٩٠حلقة، وهو بطولة رانيا يوسف، تامر فرج، أسماء أبو اليزيد، محمد الكيلاني، أحمد مجدي، أحمد خالد صالح، عارفة عبد الرسول.
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