مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN YouTube رابط ماتش الزمالك اليون بدون تقطيع مجانًا

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الجمعة 24/يناير/2020 - 03:15 م
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بوابة الفجر
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يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مع نظيره مازيمبي الكونغولي خلال المباراة التي تجمعهما في التاسعة مساء الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقام اللقاء على ملعب السلام، ويتم إذاعته عبر قناة "تايم سبورتس" الأرضية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط خلف مازيمبي متصدر المجموعة، والذي ضمن التأهل لدور الثمانية برصيد 10 نقاط، ويتواجد أول أغسطس الأنجولي بالمركز الثالث برصيد نقطتين، فيما يتذيل زيسسكو يونايتد الزامبي المجموعة برصيد نقطتين
الزمالك الساعة 9 قناة 2
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