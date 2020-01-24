وفاة زوجين اختناقًا داخل غرفة نومهما ببني سويف



وأكدت أقول الأهل والجيران، ما جاء بالتحريات، وأكدوا أن أبنائهما الصغار اكتشفوا الواقعة، بعد استيقاظهما من النوم صباحًا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



لقي زوجان مصرعهما، اليوم الجمعة، اختناقًا بالدخان المتصاعد من رَكْيِة نار، للتدفئة من برد الشتاء، داخل حجرة نومهما بمنزل الأسرة، بقرية الفنت الغربية، التابعة لمركز الفشن، جنوب بني سويف، ونقلت سيارة الإسعاف جثتيهما لمشرحة المستشفى المركزي.وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد أحمد سعد، نائب مأمور مركز الفشن، يفيد بوصول أحمد كامل صادق، ٣٥ سنة، مزارع، وزوجته أميرة فاح طه، 30 سنة، ربة منزل، من الفنت الغربية، جثتين هامدتين، إلى مستشفى الفشن المركزي.وانتقل العميد مجدي لطفي، رئيس مباحث جنوب بني سويف، والرائد أحمد حسين، رئيس مباحث الفشن، إلى محل الواقعة، وتبين أن الزوج يعمل بالقاهرة، وجاء مساء أمس لمنزل أسرته بالقرية، وأنه أشعل النار في بعض الأخشاب للتدفئة من ركية نار، داخل غرفة النوم، واستغرقا في النوم مع زوجته فلقيا مصرعهما اختناقًا.