موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع





مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني





برشلونة وفالنسيا، يواجه فريق برشلونة مضيفه فالنسيا مساء غدًا السبت، في أول اختبار حقيقي له تحت قيادة المدرب الجديد كيكي سيتين، على ملعب "ميستايا" معقل الخفافيش ، في إطار منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "الليجا" 2020/2019.





موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

ستُقام مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني مساء غدًا السبت، في تمام الساعة 5 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 6 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

سيتم إذاعة مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني حصريًا على قناة "بي إن سبورت إتش دي 3" الرياضية المشفرة beIN SPORTS HD 3.





التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني





ومن المتوقع أن يبدأ فالنسيا مباراته أمام برشلونة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: جاسبر سيلسين.

خط الدفاع: دانييل فاس - مختار دياكيبي - جابرييل باوليستا - خوسيه جايا.

خط الوسط: دينيس تشيرشيف - فرانسيس كوكلين - جيوفري كوندوجبيا - كارلوس سولير.

خط الهجوم: كيفن جاميرو - ماكسي جوميز.



ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة مباراته أمام فالنسيا بالتشكيل التالي:-



حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - جوردي ألبا.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - أنسو فاتي - ليونيل ميسي.



ويحتل البلاوجرانا صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة متساويًا مع غريمه التقليدي ريال مدريد، بينما يقع فالنسيا في المركز السابع برصيد 31 نقطة.





ويرغب البلاوجرانا في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في الليجا منذ تولي كيكي سيتين مسئولية القيادة الفنية للفريق خلفًا لفالفيردي، وأن المباراة لن تكن سهلة على الإطلاق خاصة وأن البرسا اعتاد أن يعاني أمام الخفافيش خارج ملعبه، ولكنه سيبذل قصارى جهده للحفاظ على الصدارة.