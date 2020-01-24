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بالصور.. قيس شيخ نجيب يستعرض رشاقته في الجيم

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:27 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشر الفنان اللبناني قيس شيخ نجيب، مجموعة صور جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر خلال الصور من داخل الجيم برفقة مدربته وكان مرتدي ملابس رياضية "تيشرت رياضي باللون الرصاصي وشورت باللون الاسود وقبعه باللون الاسود".

وعلق نجيب، على الصور قائلًا:"كل يوم جيد لكي تنجح فقط نؤمن بنفسك شكرًا".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان اللبناني، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الجمال" واضاف آخر"الله يحيمك".

ويذكر أن آخر أعمال قيس شيخ نجيب، مسلسل "حرملك"، الذي يتناول وصول المماليك إلي السلطة، وشارك في البطولة جمال سليمان وباسم باخور وسامر المصري، والمسلسل من إخراج تامر إسحاق.
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