بالصور.. إطلالة شتوية مميزة لـ فريال يوسف

نشرت الفنانة فريال يوسف، مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصور مرتدية:جاكيت شتوي طويل باللون الرصاصي وتيشرت وبنطلون باللون الابيض وبوت طويل باللون الرصاصي وكان شعرها منسدل طويل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وابرزت إطلالتها بنضارة شمس وحقيبة وعقد".







وعلقت يوسف، على الصور قائلة:طمرات عديدة نقيس حياتنا وفقًا لانجازات الاخرين ولكن ماذا لو أخذنا وقتًا لكي نقدر الي اي مدي وصلنا حتي نحن لا يزال لدينا ابعد من الذهاب لقد وصلت إلي هذا الحد".







ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور فريال، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الحسناء الرقيقة" واضاف آخر "اشيك واجمل فنانة في الوطن العربي".





ويذكؤ أن آخر أعمال فريال يوسف، فيلم "محمد حسين"، الذي تدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة الفنان محمد سعد ومي سليم وبيومي فؤاد، والفيلم من إخراج محمد علي".