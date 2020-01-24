والد أحد شهداء كرداسة: 'لو كان قالي كنت رحت جبته بدون إصابة'

وجه جمال شتا، والد الشهيد هشام شتا، التحية إلى رجال الشرطة بعيدهم، لافتا إلى أن وزارة الداخلية لا تدخر جهدا في مساعدة أسر الشهداء.



وأشار "شتا"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الجمعة، إلى أن نجله استشهد في واقعة قسم كرداسة، حيث اتصل به أثناء الهجوم وطمأنه، معقبا: "لو كنت أعرف حقيقة الوضع كنت رحت له كأب خايف على ابنه".



وأضاف والد الشهيد هشام شتا، "كنت هجيبه معايا من غير ما يتصاب، أو أخد الطلقة بداله، أو نُصاب إحنا الاتنين"، مؤكدا أن خبر استشهاد هشام كان صدمة كبيرة عليه وعلى والدته خاصة وأنه أصغر أبنائهم.

