محافظة القاهرة تخصص غرفة عمليات لتلقي شكاوى الأمطار

خصصت محافظة القاهرة، برئاسة اللواء خالد عبدالعال، غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه يستقبلها من خلال أرقام 23912136، 23907141 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.





وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة المعنية، برفع حالة الاستعدادات لمواجهة سقوط الأمطار خلال موسم الشتاء، والانتشار السريع لمواجهة أي طوارئ او تجمع للمياه، من خلال التنسيق بين الأحياء وفروع شركات الصرف الصحي ومياه القاهرة وهيئة النظافة والحماية المدنية.



