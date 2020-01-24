بعد اقتراب رحيله عن سان جيرمان.. الفريق الفرنسي يحدد بديل كافاني من ريال مدريد

يرغب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ، في التعاقد مع مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لوكا يوفيتش ، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.





ويبحث النادي الباريسي عن بديل للأوروجوياني إدينسون كافاني ، الذي يقترب من مغادره الفريق خلال الفترة المقبلة.





وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي ، فإن باريس سان جيرمان ، يريد التعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم فريق ريال مدريد ، على سبيل الإعارة ، تحسباً لرحيل كافاني.





وتابع الموقع:" ليس لوكا يوفيتش الهدف الوحيد المطروح أمام إدارة باريس سان جيرمان ، ولكن هناك أيضاً الجزائري إسلام سليماني ، مهاجم موناكو المعار من ليستر سيتي".





يذكر أن عقد لوكا يوفيتش ، يمتد مع ريال مدريد حتى صيف 2025.