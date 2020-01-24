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بعد اقتراب رحيله عن سان جيرمان.. الفريق الفرنسي يحدد بديل كافاني من ريال مدريد

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:16 م
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كافاني
كافاني
محمد الدمتناوي
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يرغب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ، في التعاقد مع مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لوكا يوفيتش ، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

ويبحث النادي الباريسي عن بديل للأوروجوياني إدينسون كافاني ، الذي يقترب من مغادره الفريق خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي ، فإن باريس سان جيرمان ، يريد التعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم فريق ريال مدريد ، على سبيل الإعارة ، تحسباً لرحيل كافاني.

وتابع الموقع:" ليس لوكا يوفيتش الهدف الوحيد المطروح أمام إدارة باريس سان جيرمان ، ولكن هناك أيضاً الجزائري إسلام سليماني ، مهاجم موناكو المعار من ليستر سيتي".

يذكر أن عقد لوكا يوفيتش ، يمتد مع ريال مدريد حتى صيف 2025.
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الكلمات المفتاحية

كافاني سليمانى

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