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بعد اقتراب رحيله عن سان جيرمان.. الفريق الفرنسي يحدد بديل كافاني من ريال مدريد
الجمعة 24/يناير/2020 - 02:16 م
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محمد الدمتناوي
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يرغب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ، في التعاقد مع مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لوكا يوفيتش ، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.
ويبحث النادي الباريسي عن بديل للأوروجوياني إدينسون كافاني ، الذي يقترب من مغادره الفريق خلال الفترة المقبلة.
وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي ، فإن باريس سان جيرمان ، يريد التعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم فريق ريال مدريد ، على سبيل الإعارة ، تحسباً لرحيل كافاني.
وتابع الموقع:" ليس لوكا يوفيتش الهدف الوحيد المطروح أمام إدارة باريس سان جيرمان ، ولكن هناك أيضاً الجزائري إسلام سليماني ، مهاجم موناكو المعار من ليستر سيتي".
يذكر أن عقد لوكا يوفيتش ، يمتد مع ريال مدريد حتى صيف 2025.
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