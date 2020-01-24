إنطلاق فعاليات منتدي الأعمال المصري البيلاروسي فبراير المقبل

استقبل المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، الدكتور أحمد كيلاني رئيس مجلس الاعمال المصري البيلاروسي لبحث أوجه التعاون خلال الفترة القادمة لزيادة حجم التبادل التجاري واقامة استثمارات مشترك تفيد اقتصاد البلدين.









وبحث الجانبين خلال اللقاء سبل التعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية ومجلس الاعمال المصري البيلاروسي للمساهمة في إنجاح منتدي رجال الاعمال المصري البيلاروسي المقرر إنعقاده في فبراير المقبل لتنشيط التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.





ورحب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بزيادة التعاون والبحث عن السبل جديدة لرفع معدلات التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا وتؤدي إلي جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري وإقامة شراكات ثنائية متبادلة تفيد البلدين خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر مؤخرًا والتي تستهدف تشجيع الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري مع البلاد المختلفة .





ودعا "الكيلاني" المهندس إبراهيم العربي للمشاركة في إجتماع مجلس الأعمال المصري البيلاروسي المقرر له في فبراير المقبل بالقاهرة، لتنشيط التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين مشيرًا إلي أهمية التعاون مع إتحاد الغرف التجارية لتحقيق أكبر إستفادة من هذا المنتدي علي المستوي الاقتصادي للبلدين.





ولفت رئيس مجلس الاعمال المصري البيلاروسي إلي اقامة معرض للشركات المصرية علي هامش إجتماع المجلس ومشاركة اتحاد الغرف التجارية يساهم في إنجاح المنتدي.