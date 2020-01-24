Advertisements
Advertisements
Advertisements

إنطلاق فعاليات منتدي الأعمال المصري البيلاروسي فبراير المقبل

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:21 م
Advertisements
الاعداد لمنتدى الأعمال المصري البيلاروسي
الاعداد لمنتدى الأعمال المصري البيلاروسي
الفجر الاقتصادي
Advertisements
استقبل المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، الدكتور أحمد كيلاني رئيس مجلس الاعمال المصري البيلاروسي لبحث أوجه  التعاون خلال الفترة القادمة لزيادة حجم التبادل التجاري واقامة استثمارات مشترك تفيد اقتصاد البلدين.


وبحث الجانبين خلال اللقاء سبل التعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية ومجلس الاعمال المصري البيلاروسي للمساهمة في إنجاح منتدي رجال الاعمال المصري البيلاروسي المقرر إنعقاده في فبراير المقبل  لتنشيط التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

ورحب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بزيادة التعاون والبحث عن السبل جديدة لرفع معدلات التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا وتؤدي إلي جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري وإقامة شراكات ثنائية متبادلة تفيد البلدين خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر مؤخرًا والتي تستهدف تشجيع الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري مع البلاد المختلفة .

ودعا "الكيلاني" المهندس إبراهيم العربي للمشاركة في إجتماع  مجلس الأعمال المصري البيلاروسي المقرر له في فبراير المقبل بالقاهرة، لتنشيط التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين مشيرًا إلي أهمية التعاون مع إتحاد الغرف التجارية لتحقيق أكبر إستفادة من هذا المنتدي علي المستوي الاقتصادي للبلدين.

ولفت رئيس مجلس الاعمال المصري البيلاروسي إلي اقامة معرض للشركات المصرية علي هامش إجتماع المجلس ومشاركة اتحاد الغرف التجارية يساهم في إنجاح المنتدي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتدى الاعمال المصري البيلاروسي مجلس الاعمال المصري البيلاروسي الغرف التجارية

أخبار تهمك

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

الآن

عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

منذ حوالي 18 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

الآن

يلا شوت TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع NOW بي ان سبورت المفتوحة

منذ حوالي 18 ساعة

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

الآن

سفاح إفريقيا على طاولة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى.. الأهلي يرمم دفاعاته بصفقة مدوية في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

live| يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر الخميس 23-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة يلا شوت حصري مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون هدف صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

Live| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت مباشر الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يخطط لحسم صفقتين من العيار الثقيل في يناير

منذ ساعة و 27 دقيقة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora كورة لايف رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

الآن

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت| رابط ماتش ليفربول وولفرهامبتون yalla shoot

منذ حوالي 17 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 17 ساعة

بأوامر فايلر.. الأهلي يطلب عودة أول المعارين

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير التجارة: 97.4 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا

غدًا.. اتحاد الغرف التجارية يبحث التعاون المشترك مع ليبيا

عمرو نصار: 22.8 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وتتارستان خلال عام 2017

رئيس الوزراء يستقبل وزير التجارة البيلاروسي لبحث سبل تعزيز التعاون

وزيرا تجارة مصر وبيلاروسيا يوقعان البروتوكول الختامي لفعاليات اللجنة المشتركة بين البلدين

غدًا.. إنطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصرى الأيرلندى

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:15 م

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

08:30 م

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

09:28 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

08:25 م

عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا

02:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status