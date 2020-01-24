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عاجل.. الأهلي يقيد أليو بادجي في القائمة الإفريقية

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:22 م
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أليو بادجي
أليو بادجي
علي نبوي
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أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات قيد السنغالي أليو بادجي الوافد الجديد للقلعة الحمراء في قائمة الفريق الإفريقية تمهيدًا لمشاركته في المباريات المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد رسميًا مع أليو بادجي لمدة ٤ مواسم ونصف قادمًا من رابيد فيينا النمساوي مقابل ٢ مليون يورو.

وقام مسئولو الأهلي بقيد اللاعب في القائمة الإفريقية، حيث يتم تجهيزه حاليًا للمشاركة في المباريات بدءًا من مواجهة النجم الساحلي المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد قام بقيد اللاعب في القائمة المحلية بعد وصول بطاقته الدولية من الاتحاد النمساوي.
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الكلمات المفتاحية

الأهلي أليو بادجي

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