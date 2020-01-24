شيكابالا يحفز لاعبي الزمالك قبل موقعة مازيمبي



ويخوض الزمالك مباراة صعبة مساء اليوم أمام مازيمبي ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.



وأشار إليهم أن الجماهير لن تقبل سوى بتحقيق الانتصار فقط وتعويضهم عن الخسارة في الجولة الأولى، وأكد لهم أن الانتصار سيمنحهم بطاقة العبور للدور التالي من مشوار البطولة ويجب عليهم عدم الانتظار للجولة الأخيرة أمام أول أغسطس بأنجولا والتي ستكون صعبة.



ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ويحتاج للتعادل فقط في مواجهة اليوم لضمان التأهل.



اجتمع محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك مع زملائه في الساعات الماضية لتحفيزهم والشد من آزرهم قبل لقاء مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال افريقيا.