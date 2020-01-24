Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأنبا مرقس يترأس القداس الإلهي من كنيسه مارجرجس

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:16 م
Advertisements
بوابة الفجر
حازم رفعت
Advertisements
ترأس نيافة الأنبا مرقس، مطران إيبارشية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الجمعة، القداس الإلهي من كنيسة الشهيد العظيم كنيسة مارجرجس والأنبا شنودة رئيس المتوحدين بشبرا الخيمة.

وبدأ صلاة القداس الإلهي الذي ترأسه نيافته، بطقس رفع بخور باكر، بمشاركة لفيف من كهنة الإيبارشية.

وتخلل صلاة القداس الإلهي، الذي شهد حضور كثيف من أقباط شبرا الخيمة، باقة من الترانيم والتسابيح الروحية بقيادة خورس من شمامسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شبرا الخيمة الكنيسة القبطية القداس الالهي الانبا مرقس

أخبار تهمك

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

الآن

يلا شوت TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع NOW بي ان سبورت المفتوحة

منذ حوالي 18 ساعة

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت| رابط ماتش ليفربول وولفرهامبتون yalla shoot

منذ حوالي 17 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

منذ حوالي 18 ساعة

Live| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت مباشر الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 17 ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

الآن

عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا

منذ أقل من نصف ساعة

live| يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر الخميس 23-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة يلا شوت حصري مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون هدف صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

الآن

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora كورة لايف رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

الآن

مفاجأة كبرى.. الأهلي يرمم دفاعاته بصفقة مدوية في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

بأوامر فايلر.. الأهلي يطلب عودة أول المعارين

منذ حوالي 19 ساعة

سفاح إفريقيا على طاولة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يخطط لحسم صفقتين من العيار الثقيل في يناير

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

الأنبا شاروبيم يترأس القداس الإلهي من كنيسة مار مرقس الرسول في قنا

مطران بني سويف يترأس القداس الإلهي في كنيسة مارجرجس بكفر الجزيرة (صور)

أسقف المنيا يترأس القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس بالمجيدي (صور)

الأنبا مكاريوس يُدشن أواني مذبح كنيسة مارجرجس بقرية أبوحنس بالمنيا

الأنبا مكاريوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة مار جرجس بالمنيا

الأنبا مكاريوس يزور مسنة تبلغ من العمر ١١١ عاما

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:15 م

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا

02:08 م

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

08:30 م

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

09:28 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

08:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status