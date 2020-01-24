الأنبا مرقس يترأس القداس الإلهي من كنيسه مارجرجس

ترأس نيافة الأنبا مرقس، مطران إيبارشية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الجمعة، القداس الإلهي من كنيسة الشهيد العظيم كنيسة مارجرجس والأنبا شنودة رئيس المتوحدين بشبرا الخيمة.



وبدأ صلاة القداس الإلهي الذي ترأسه نيافته، بطقس رفع بخور باكر، بمشاركة لفيف من كهنة الإيبارشية.



وتخلل صلاة القداس الإلهي، الذي شهد حضور كثيف من أقباط شبرا الخيمة، باقة من الترانيم والتسابيح الروحية بقيادة خورس من شمامسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.