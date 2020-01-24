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الخطيب يتابع مران الأهلي ويساند الفريق قبل موقعة النجم الساحلي

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:15 م
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الخطيب
الخطيب
علي نبوي
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حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور مران الفريق الأحمر اليوم الجمعة، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وواصل بيبو حضوره ومتابعته لتدريبات الأهلي لليوم الثالث على التوالي، لدعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين قبل موقعة النجم الساحلي.


ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي مساء بعد غد الأحد على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي صاحب الصدارة بـ9 نقاط.
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