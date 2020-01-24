مصرع طالب دهسًا أسفل عجلات القطار بالمنيا

لقي طالب بالمدرسة الصناعية مصرعه دهسًا تحت عجلات القطار بمزلقان بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي سمالوط العام.



تعود الواقعة الي تلقي مدير أمن المنيا اللواء محمود خليل، إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول بلاغ الي مركز شرطة سمالوط شرق بمصرع شاب تحت عجلات القطار.



وبإنتقال قوات الأمن برئاسة الرائد بلال الجنايني رئيس مباحث المركز تبين مصرع" م ا ع ع" 19 عامًا طالب بمدرسة الصنايع، ومقيم بندر سمالوط، وذلك أثناء عبوره مزلقان بسمالوط من مكان غير مخصص للعبور، لقي مصرعه دهسًا تحت عجلات القطار.



تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمالوط العام، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.