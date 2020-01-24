ميدو يوجه رسالة لمصر المقاصة عقب إقالته من تدريب فريق الكرة

وجه أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة الشكر للنادي الفيومي على الفترة التي قضاها على رأس القيادة الفنية لفريق الكرة.



وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"خالص شكري وتقديري لنادي مصر للمقاصة إدارة ولاعبين وكل العاملين بهذا الكيان المحترم خلال فترة تواجدي مديرا فنياً للفريق".



وأضاف :"فقد حاولنا قدر المستطاع العمل على النجاح دون تقصير ولم أجد إلا كل الدعم والمساندة من الجميع".



وتابع :"وهذا كان عهدي بهم من البداية حتى النهاية.. بالتوفيق لكم في القادم".



وأقال نادي مصر المقاصة ميدو من منصبه على خلفية سلسلة النتائج السلبية للفريق في الدوري هذا الموسم حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد ١١ نقطة.