ضبط مالك شركة بتهمة تزوير مستندات في الغربية





كما تبين قيامه بالاستيلاء على النسبة المقررة لتلك الضريبة لنفسه، وعدم توريدها لمصلحة الضرائب المصرية بإجمالي مبلغ 148.829 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2016 حتى 2018.



وبالاستعلام من الجهات المعنية، أفادت بأن شركة المهمات الكتابية غير مسجلة بالضرائب، وعقب تقنيين الإجراءات وبالتنسيق وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.





وأضاف أنه تحصل على تلك الشهادة من مالك شركة كائن مقرها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة (جارٍ تحديده وضبطه).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط مالك شركة توريد مستلزمات تصوير، لقيامه بتزوير شهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة، في محافظة الغربية.وأكدت تحريات فرع إدارة مباحث الأموال العامة، بوسط الدلتا، تزوير مالك شركة مستلزمات تصوير، بقسم شرطة أول طنطا، شهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة، باسم (شركة مهمات مكاتب، بدائرة شرطة الهرم بالجيزة، وتقديمها ضمن مستندات لمناقصات بجهات حكومية لتوريد مهمات مكتبية وكتابية لهم.