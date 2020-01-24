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عبدالحليم علام مرشحا لجبهة الإصلاح على منصب نقيب المحامين

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:06 م
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أرشيفية
أرشيفية
أسماء قورة
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عقدت جبهة الإصلاح بنقابة المحامين، اجتماعا لها استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لمناقشة الترتيبات الخاصة بمشاركة الجبهة في الانتخابات.

وتم الاتفاق في الاجتماع على ترشيح عبد الحليم علام، نقيب محامين الإسكندرية السابق، على منصب النقيب في منافسة سامح عاشور.

ومن المقرر أن يتم إعلان جميع مرشحي الجبهة رسميا يوم الأحد المقبل، وذلك على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

وتضمنت القائمة المبدئية لمرشحي الجبهة لعضوية مجلس النقابة: سعيد حسن نقيب السويس، ومحمد عبد الوهاب الإسكندرية، ومحب مكاوي عن الدقهلية، ومحمد عبد الستار عن طنطا، وعبد الخطيب الروبي عن الجيزة، ومحمد راضي مسعود.
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الكلمات المفتاحية

عبدالحليم علام المحامين

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