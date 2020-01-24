​برشلونة​ يسعى لخطف ​اريكسن من إنتر ميلان

قام ​نادي برشلونة​ الإسباني بخطوة متأخرة لضم النجم الدنماركي ​كريستيان اريكسن ​، لاعب خط وسط ​توتنهام​ في الانتقالات الشتوية الجارية.







وقالت "ميرور" إن العمالقة الإسبان يتابعون التطورات، والآن اتخذ برشلونة خطوة متأخرة لكن إنتر لا يزال واثقًا من الاتفاق على صفقة مع توتنهام هذا الشهر.





ويفضل برشلونة التوقيع مع الدنماركي على عقد مسبق الآن والحصول عليه مجانًا في الصيف، وتبقى الآن معرفة ما إذا كان بإمكانهم إنجاز شيء ما.





ويتمتع إريكسن بحرية التحدث إلى الأندية الأجنبية حيث إن عقده ينتهي في الصيف.





لكن ​إنتر ميلان​ يظل في مركز الصدارة حيث إنهم على استعداد لدفع إريكسن 160،000 جنيه إسترليني أسبوعيًا في عقد مدته أربع سنوات ونصف السنة بالإضافة إلى مكافآت إضافية كبيرة.