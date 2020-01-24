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نائب وزير السياحة والآثار من أسبانيا: نتجه للتنمية المستدامة

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:05 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن السياحة الثقافية تٌعتبر عماد أساسي لمصر، حيث تمنح السائح تجربة فريدة خلال زيارتها.

جاء ذلك في كلمة لها على هامش مشاركة مصر في معرض السياحة الدولي "الفيتور" بأسبانيا.

وأضافت أنها لا تقتصر على مشاهدة الآثار والمعابد والتماثيل- والتي تعكس بلا شك الحضارة المصرية الفرعونية العريقة- ولكنها تمتد لتشمل التعرف على الثقافة المصرية الحديثة من خلال الاندماج فى مظاهر الحياة اليومية للمواطن المصري.

وأشارت غادة شلبي، إلى أن الساحل الشمالي في مصر يعتبر مقصدًا سياحيًا رائعًا بما فيه من مقومات طبيعية قادرة على المنافسة مع المقاصد الأخرى على البحر المتوسط، ومصر ليست فقط سياحة شاطئية ولا ثقافية فقط بل هناك تنوع فى منتجاتها يفوق أى مقصد سياحي.

وسلطت شلبي، الضوء على الخطوات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار -ممثلة في وحدة السياحة الخضراء بالوزارة- لتحقيق مبادرة تحويل الفنادق المصرية إلى فنادق خضراء وتنمية السياحة الخضراء، مؤكدة أن الجهود متواصلة في هذا الشأن وأن الحكومة تولي كثيرًا من الاهتمام لمشروعات التنمية المستدامة.
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الكلمات المفتاحية

نائب وزير السياحة غادة شلبي السياحة المصرية اسبانيا

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