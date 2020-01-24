أمن الجيزة يكشف عن تفاصيل الشروع في قتل سيدة بالهرم

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل القبض على المتهمين بالشروع في قتل سيدة لسرقتها، بمنطقة الهرم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بتمكن ضباط وحدة مباحث القسم برئاسة المقدم محمد الصغير، من ضبط عاطل، مقيم بالقاهرة، حال قيامه بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم، وإصابتها بجرح بالبطن ونقلها للمستشفي لتلقي العلاج، واعترفه بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عاطل، مقيم بالقاهرة، له معلومات جنائية مسجلة.



وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم من ضبط الأخير وبحوزته المسروقات الخاصة بالمجني عليها (حقيبة يد بها مبلغ مالي، هاتف محمول).



وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.