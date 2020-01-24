Advertisements
Advertisements
Advertisements

أمن الجيزة يكشف عن تفاصيل الشروع في قتل سيدة بالهرم

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:04 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
Advertisements
كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل القبض على المتهمين بالشروع في قتل سيدة لسرقتها، بمنطقة الهرم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بتمكن ضباط وحدة مباحث القسم برئاسة المقدم محمد الصغير، من ضبط عاطل، مقيم بالقاهرة، حال قيامه بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم، وإصابتها بجرح بالبطن ونقلها للمستشفي لتلقي العلاج، واعترفه بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عاطل، مقيم بالقاهرة، له معلومات جنائية مسجلة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم من ضبط الأخير وبحوزته المسروقات الخاصة بالمجني عليها (حقيبة يد بها مبلغ مالي، هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شروع في قتل سيدة الهرم الجيزة

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora كورة لايف رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

الآن

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا

منذ أقل من نصف ساعة

live| يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر الخميس 23-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة يلا شوت حصري مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون هدف صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

الآن

بادجي يحدد رقم قميصه مع الأهلي إفريقيًا

منذ أقل من ساعة

بأوامر فايلر.. الأهلي يطلب عودة أول المعارين

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت| رابط ماتش ليفربول وولفرهامبتون yalla shoot

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

الآن

مفاجأة كبرى.. الأهلي يرمم دفاعاته بصفقة مدوية في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

سفاح إفريقيا على طاولة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يخطط لحسم صفقتين من العيار الثقيل في يناير

منذ ساعة و 28 دقيقة

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

الآن

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

منذ حوالي 17 ساعة

Live| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت مباشر الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:15 م

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا

02:08 م

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

08:30 م

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

09:28 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

08:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status