باحث: الإخوان يسعون للوصول إلى الحكم مرة أخرى

قال منير أديب، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن الإخوان يسعون للوصول إلى حكم الدولة مرة أخرى، وإقامة خلافة إسلامية، مثلما دعى مؤسس الجماعة حسن البنا.



وأشار "أديب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الإخوان يعتقدون أن ما يفعلونه هو الإسلام، ومن يقف أمامهم فهو عدو للإسلام، مؤكدا أن الإخوان مارسوا العنف منذ اللحظة الأولى للتنظيم في 1928.



وأضاف الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن الشرطة تمثل الدولة في إقامة القانون، ولهذا تركز عمليات الإخوان على استهداف جهاز الشرطة.

