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بالصور .... انطلاق "أفراح القبة" جديد مسرح الشباب على العائم الصغير

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:04 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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افتتح المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح مساء أمس الخميس العرض المسرحي الجديد  "أفراح القبة" من إنتاج الفرقة على المسرح العائم الصغير بالمنيل، وسط إقبال وحضور جماهيرى كبير.
العرض يقدم يوميا فى تمام السابعة مساء، ماعدا الثلاثاء. 

العرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، بطولة محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، عبير الطوخي، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم ازياء عبير بدراوي، تأليف موسيقي أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.
بالصور .... انطلاق "أفراح القبة" جديد مسرح الشباب على العائم الصغير
بالصور .... انطلاق "أفراح القبة" جديد مسرح الشباب على العائم الصغير
بالصور .... انطلاق "أفراح القبة" جديد مسرح الشباب على العائم الصغير
بالصور .... انطلاق "أفراح القبة" جديد مسرح الشباب على العائم الصغير
بالصور .... انطلاق "أفراح القبة" جديد مسرح الشباب على العائم الصغير
بالصور .... انطلاق "أفراح القبة" جديد مسرح الشباب على العائم الصغير
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الكلمات المفتاحية

افراح القبة

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