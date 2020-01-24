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ضبط 17 ألف قطعة مستلزمات كمبيوتر مجهولة في السلام

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:02 م
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قوات الأمن
قوات الأمن
نورهان ممدوح
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نجح رجال مباحث التموين بالقاهرة، اليوم الجمعة، في ضبط 17 ألف قطعة مستلزمات كمبيوتر مجهولة المصدر داخل مصنع بالسلام.

البداية عندما تمكن ضباط مباحث التموين، من ضبط المدير المسئول عن مخزن خدمات كمبيوتر "غير  مرخص" بدائرة قسم شرطة السلام أول، لحيازته 17300 قطعة رسيفر، كيبورد، باور، وصلة شاحن، ماوس، سماعة، عليها علامة تجارية "مهربة ومجهولة المصدر" مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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