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ضبط طن ونصف بسطرمة ولحوم فاسدة داخل مصنع بالسلام

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:54 م
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مضبوطات
مضبوطات
نورهان ممدوح
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تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة، صباح اليوم الجمعة، من ضبط طن ونصف بسطرمة ولحوم فاسدة، داخل مصنع بالسلام.

البداية عندما تمكن رجال مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج البسطرمة "من دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السلام أول، لحيازته 1،541 طن بسطرمة مقطعات لحوم ملح طعام معبأة داخل أجولة لإعادة فرمها وتعبئتها في عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية.

وتبين أن المضبوطات من دون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المرافقة للمأمورية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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