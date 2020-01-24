الرائد ضد الأهلي 2/1 في الدوري السعودي للمحترفين | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)





مباراة الرائد ضد الأهلي في الدوري السعودي





الرائد ضد الأهلي، تمكن فريق أهلي جدة من تحقيق فوزًا مثيرًا على مضيفه الرائد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الخميس، على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية"، في إطار منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري السعودي المحترفين.





ملخص وأهداف مباراة الرائد ضد الأهلي وفي الدوري سجل فريق الرائد هدف التقدم في الدقيقة 66 عن طريق اللاعب المغربي محمد فوزير، من تسديدة زاحفة أرضية خدعت حارس المرمى، وتعادل النجم السوري عمر السومة لأهلي جدة في الدقيقة 84 من انفراد تام بالمرمى ليضعها على يمين حارس الرائد، وعاد عمر السومة من جديد ليضيف الهدف الثاني للراقي من ضربة رأسية، مستغلًا كرة عرضية، داخل منطقة جزاء فريق الرائد، لينتهي اللقاء بنتيجة 1/2 للراقي.

وبهذه النتيجة، رفع أهلي جدة رصيده بجدول ترتيب الدوري السعودي للنقطة 29 في المركز الثالث بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر برصيد 31، بينما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 26 في المركز الرابع.

تشكيل مباراة الرائد ضد الأهلي في الدوري السعودي:-

وبدأ الرائد مباراته أمام الأهلي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: عز الدين دوخة.

خط الدفاع: محمد الشريمي - إزيكيل بالوميكي - عبدالله الفهد - محمد العمري.

خط الوسط: سلطان فرحان - أحمد الزين - جلال الداودي.

خط الهجوم: محمد فوزير - أرناود دجوم - رائد عبدالله الغامدي.

وبدأ الأهلي مباراته أمام الرائد بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: ياسر المسيليم

خط الدفاع: سعيد المولد - محمد الخبراني - محمد آل فتيل - لوكاس ليما.

خط الوسط: إلفيس ساريتش - جوزيف دي سوزا - سلمان المؤشر.

خط الهجوم: ماركو مارين - جورج دجانيني - عمر السومة.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الرائد ضد الأهلي في الدوري السعودي:-



