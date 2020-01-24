Advertisements
Advertisements
Advertisements

الرائد ضد الأهلي 2/1 في الدوري السعودي للمحترفين | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:53 م
Advertisements
الرائد ضد الأهلي
الرائد ضد الأهلي
Advertisements

مباراة الرائد ضد الأهلي في الدوري السعودي

الرائد ضد الأهلي، تمكن فريق أهلي جدة من تحقيق فوزًا مثيرًا على مضيفه الرائد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الخميس، على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية"، في إطار منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري السعودي المحترفين.

ملخص وأهداف مباراة الرائد ضد الأهلي وفي الدوري
سجل فريق الرائد هدف التقدم في الدقيقة 66 عن طريق اللاعب المغربي محمد فوزير، من تسديدة زاحفة أرضية خدعت حارس المرمى، وتعادل النجم السوري عمر السومة لأهلي جدة في الدقيقة 84 من انفراد تام بالمرمى ليضعها على يمين حارس الرائد، وعاد عمر السومة من جديد ليضيف الهدف الثاني للراقي من ضربة رأسية، مستغلًا كرة عرضية، داخل منطقة جزاء فريق الرائد، لينتهي اللقاء بنتيجة 1/2 للراقي. 

وبهذه النتيجة، رفع أهلي جدة رصيده بجدول ترتيب الدوري السعودي للنقطة 29 في المركز الثالث بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر برصيد 31، بينما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 26 في المركز الرابع.

تشكيل مباراة الرائد ضد الأهلي في الدوري السعودي:-

وبدأ الرائد مباراته أمام الأهلي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: عز الدين دوخة.

خط الدفاع: محمد الشريمي - إزيكيل بالوميكي - عبدالله الفهد - محمد العمري.

خط الوسط: سلطان فرحان - أحمد الزين - جلال الداودي.

خط الهجوم: محمد فوزير - أرناود دجوم - رائد عبدالله الغامدي.

وبدأ الأهلي مباراته أمام الرائد بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: ياسر المسيليم

خط الدفاع: سعيد المولد - محمد الخبراني - محمد آل فتيل - لوكاس ليما.

خط الوسط: إلفيس ساريتش - جوزيف دي سوزا - سلمان المؤشر.

خط الهجوم: ماركو مارين - جورج دجانيني - عمر السومة.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الرائد ضد الأهلي في الدوري السعودي:-

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة الرائد والاهلي في الدوري مباراة الرائد والاهلي عمر السومة دوري الامير محمد بن سلمان اهلي جدة والرائد الرائد والاهلي الرائد ضد الأهلي الدوري السعودي الاهلي والرائد

أخبار تهمك

بأوامر فايلر.. الأهلي يطلب عودة أول المعارين

منذ حوالي 19 ساعة

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

منذ حوالي 17 ساعة

live| يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر الخميس 23-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة يلا شوت حصري مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون هدف صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

الآن

عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا

منذ أقل من نصف ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora كورة لايف رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

الآن

برشلونة يخطط لحسم صفقتين من العيار الثقيل في يناير

منذ ساعة و 26 دقيقة

يلا شوت TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع NOW بي ان سبورت المفتوحة

منذ حوالي 18 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

الآن

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

الآن

سفاح إفريقيا على طاولة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت| رابط ماتش ليفربول وولفرهامبتون yalla shoot

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يرمم دفاعاته بصفقة مدوية في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

Live| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت مباشر الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

رسميا.. الرائد يتعاقد مع المهاجم الكولومبي "بالوميكي"

موعد مباراة النصر ضد الرائد اليوم السبت 19 / 10 / 2019 مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر KSA Sport

ملخص وأهداف مباراة الاهلي والجونة 4-0 في الدوري المصري (فيديو)

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الهلال.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد الهلال بث مباشر KSA SPORT

أهداف مباراة المقاولون ضد الأهلي في الدوري المصري (فيديو)

موعد مباراة الأهلي والرائد| مشاهدة مباراة الأهلي والرائد في الدوري السعودي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:15 م

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

08:30 م

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

09:28 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

08:25 م

عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا

02:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status