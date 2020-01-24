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بإطلالة كاجوال.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بأحدث إطلالتها

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:03 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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تشارك الفنانة لقاء الخميسي جمهورها، مجموعة صور جديدة لها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها.


وظهرت لقاء الخميسي في الصور، في شنطة سيارتها بإطلالة جديدة أنيقة، حيث أردت جاكيت أسود ذات أكمام طويلة، ونسقت معه بنطلون بني،وانتعلت حذاء رصاصي، وأعتمدت تسريحة شعر بسيطة وجذابة وتركته ينسدل على كتفيها ووضعت ميكب هادى وبسيط .


وعلقت" الخميسي" علي الصورة:" صباح الرضا والهنا والحب" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، وكان من أبرز التعليقات على الصورة:"صباح السعادة والسرور، بحبك" .

وعلى سياق أخر اشارك الفنانة لقاء الخميسي فى مسلسل "النهاية" والمسلسل من بطولة عدد من نجوم الفن، لقاء الخميسي، يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، درة، ناهد السباعي، اخراج ياسر محمد سامى، تأليف عمرو سمير عاطف وسوف يعرض ضمن السباق الرمضانى المقبل2020 .

آخر أعمالها

يشار أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي الدرامية مشاركتها فى مسلسل "أبواب الشك" وهو بطولة كل من "لقاء الخميسي، خالد سليم، احمد صلاح حسنى، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبرى، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن ابو زهرة، حنان سليمان، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.
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