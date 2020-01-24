Advertisements
Advertisements
Advertisements

أوس أوس يصبح على جماهيره بطريقة كوميدية عبر "تويتر"

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:07 م
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements
نشر الفنان محمد اسامة الشهير ب "اوس اوس" فيديو جديد له مازحا مع جمهوره يقول فيه صباح الخير بطريقة كوميدية عبر حسابه الشخصي عبر موقع تبادل التغريدات "تويتر".


وكتب اوس اوس على هذا الفيديو قائلا: صباح الخير.


وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: يا ساتر ليه كدة بس صباح الجنان يا احلى فنان في الدنيا.


وفي سياق أخر قدم اوس اوس العديد من الأعمال الفنية منها بنات العم، الدساس، حسن وبقلظ، الحرب العالمية الثالثة، لهفة، الرجل العناب، الكبير قوي، لهفة، استاذ ورئيس قسم، صد رد، حالة عشق، خلصانة بشياكة.


وشارك اوس اوس في عدة أعمال مسرحية منها مسرح مصر، أين أشباحي.
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

الآن

Live| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت مباشر الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مواجهة سهلة لريال مدريد في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس إسبانيا

منذ ساعة و نصف

live| يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر الخميس 23-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة يلا شوت حصري مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون هدف صلاح

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

منذ 19 دقيقة

عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يرمم دفاعاته بصفقة مدوية في الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

منذ حوالي 19 ساعة

حيلة أمام أوباميانج للانتقال الى برشلونة

منذ 38 دقيقة

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

الآن

بأوامر فايلر.. الأهلي يطلب عودة أول المعارين

منذ حوالي 20 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

الآن

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora كورة لايف رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

الآن

مواجهة سهلة لـ ريال مدريد وبرشلونة دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا

منذ ساعة و 10 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:15 م

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

08:30 م

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

09:28 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

08:25 م

عاجل.. مواجهة سهلة لريال مدريد في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس إسبانيا

02:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status