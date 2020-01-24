أوس أوس يصبح على جماهيره بطريقة كوميدية عبر "تويتر"

نشر الفنان محمد اسامة الشهير ب "اوس اوس" فيديو جديد له مازحا مع جمهوره يقول فيه صباح الخير بطريقة كوميدية عبر حسابه الشخصي عبر موقع تبادل التغريدات "تويتر".





وكتب اوس اوس على هذا الفيديو قائلا: صباح الخير.





وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: يا ساتر ليه كدة بس صباح الجنان يا احلى فنان في الدنيا.





وفي سياق أخر قدم اوس اوس العديد من الأعمال الفنية منها بنات العم، الدساس، حسن وبقلظ، الحرب العالمية الثالثة، لهفة، الرجل العناب، الكبير قوي، لهفة، استاذ ورئيس قسم، صد رد، حالة عشق، خلصانة بشياكة.





وشارك اوس اوس في عدة أعمال مسرحية منها مسرح مصر، أين أشباحي.