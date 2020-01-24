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تفاصيل سقوط عصابة سائقي طريق الموت بالصف

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:51 م
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الضحية
الضحية
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل القبض على المتهمين بقتل سائق، وإصابة ابن عمته، بمركز الصف، جنوب المحافظة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة خفير خصوصي، 24 عاما، له معلومات جنائية، وابن عمه، خفير خصوصي، 30 عاما، مقيمان بقرية الغمازة الكبرى، باستخدام سلاح ناري.

وعثر بحوزتهما على قطعتي سلاح ناري بندقية آلية FN وطلقتين من العيار نفسه، ودراجة نارية "بدون لوحات ملك المتهم الثاني"، المستخدمين في ارتكاب الواقعة، فضلا عن ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها، كما تبين سرقتهما مبلغ 400 جنيه، و3 هواتف محمولة، وهروبهما بعد قتل السائق وإصابة نجل عمته.

وبينت التحقيقات أنهما يكونان تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة سائقي السيارات النقل المارة بالدروب الصحراوية.
 
وكان أفاد مصدر أمني، بقطاع أمن الجيزة، في وقت سابق، بأن فريق البحث المكلف بكشف ملابسات قيام مجهولين بقتل سائق لسرقته حال سيره بالقرب من الطريق الإقليمي، نجح في تحديد المتهمين بارتكاب الجريمة وهما شخصين، وجارٍ تحديد هويتهما وتتبع خط سير هروبهما وسرعة القبض عليهما.

وأضاف المصدر إلى "الفجر"، أن المجني عليه كان يستقل السيارة، ومعه أحد أقاربه "نجل عمته"، في اتجاههما إلى عملهما فجرًا، وفي أثناء سيرهما بالطريق اعترض مجهولين طريقهما لسرقة السيارة، ولدى اعتراضهما أطلقوا عليهما أعيرة نارية ما أسفر عن مصرع المجني عليه وإصابة قريبه.

وأوضح، أن الجريمة وقعت بنطاق مركز شرطة الصف، حال ذهاب المجني عليه من مركز العياط، لعمله بمركز الصف، مشيرا إلى أن المتهمين بارتكاب الجريمة بعد إطلاقهم أعيرة نارية صوب المجني عليه فروا هاربين، دون سرقة السيارة.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، فريق بحث مكون من ضباط مباحث مركزي العياط والصف، لكشف ملابسات قتل سائق لسرقته بالقرب من الطريق الإقليمي.

تحريات رجال مباحث الجيزة، كشفت عن أن الشاب الذي لقي مصرعه، في العقد الثالث من عمره، كان في طريقه إلى مصنع الطوب، فجر اليوم السبت، واعترض مجهولون طريقه، لسرقته وسرقة سيارته، وعندما قاومهم أطلقوا النيران صوبه، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا، يفيد بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية صوب شاب بعدما اعترضوا طريقه بالقرب من الطريق الإقليمي.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور، مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد عادل طلبة، معاون مباحث المركز، وضباط وحدة مباحث مركز الصف، برئاسة الرائد أحمد يسري، وعثر على جثة "صالح مسعد صالح"، مقيم عزبة حسن التابعة لقرية المتانيا بمركز العياط.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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