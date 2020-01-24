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"العمدة بيصبح".. إطلالة شتويه مميزة لـ أحمد السعدني برفقة والده

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:22 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشر الفنان أحمد السعدني، صورة جديدة له برفقة والده الفنان الكبير صلاح السعدني، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر السعدني، خلال الصورة من داخل حديقة منزله وكان مرتدي "سويت شيرت باللون الرصاصي وبنطلون باللون الابيض وقبعه باللون الاسود ونضارة شمس".


وعلق أحمد، على الصورة قائلًا:"العمدة بيصبح".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"عم صلاح الغالي ربنا يديله الصحة يارب" وأضاف آخر "هلا بالعمدة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"اي الصباح الحلو ده وحشتونا".

ويذكر أن آخر أعمال أحمد صلاح السعدني، مسلسل "شبر ميه"، الذي تدور أحداثة في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في البطوله عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة ند موسى ونجلاء بدر ومحمد جمعة، وحقق المسلسل نجاح كبير.
"العمدة بيصبح".. إطلالة شتويه مميزة لـ أحمد السعدني برفقة والده
"العمدة بيصبح".. إطلالة شتويه مميزة لـ أحمد السعدني برفقة والده
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الكلمات المفتاحية

السعدني أحمد السعدني

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