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نحن والقمر ديوان جديد للشاعر عبدالحميد دياب ويوقعه الأحد القادم بمعرض الكتاب

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:58 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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أصدرت دار دون للنشر ديوان جديد بعنوان نحن والقمر للشاعر عبد الحميد دياب وهو يشمل مجموعة اشعار كتبت على مدار أكثر من ٦٠ عاما شملت تأريخا شخصيا وعاما.


عبد الحميد دياب هو شاعر وطبيب وهو والد المخرجين والمؤلفين محمد وخالد وشيرين دياب.

وسيقوم دياب بتوقيع ديوانه في الخامسة من مساء يوم الاحد القادم بجناح دون في معرض الكتاب 


وكان محمد دياب قد كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلا " فيه تفسير بسيط ان احنا التلاته طلعنا مؤلفين ومخرجين وعندنا شغف بكل اشكال الفنون … اننا اولاد عبد الحميد دياب.  بابا هو الفنان الاصلي في العيله … الرسام والشاعر والمؤلف … والدكتور. في زمن آخر وظروف تانيه بابا كان هيختار يبقي شاعر وبس، انما كالعاده ظروف الحياه مش بتخلي معظم الناس تاخد الاختيارات اللي حابينها".



 محدش فينا احنا التلاته اتخرج من كليه فنيه بس لما واحد ورا واحد فينا قرر يسيب شغله اللي درسه عشان نجري ورا شغفنا كان بابا في ضهرنا وساعد انه يخلق ظروف تخلينا نقدر نحقق احلامنا اللي هو مقدرش يحققها.  الكتاب ده حلم مؤجل من سنين، اشعار مكتوبه علي روشتات وورق مناديل وفواتير وتذاكر مترو، وورق جرايد فيها اللي اتكتب وبابا في الكليه وعلي الجبهه في ٧٣ وفيها اللي اتكتب من شهر، فيها اللي عن مصر وسوريا وفلسطين والعراق والسودان.  مفيش هديه شوفنا اننا نقدمها لبابا احلي من اننا نجمع اللي كتبه ونشاركه مع الناس عشان يتعرفوا علي الانسان العظيم اللي هو ابونا. 
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الكلمات المفتاحية

محمد وخالد وشيرين دياب

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