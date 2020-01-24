ياسمين عبدالعزيز تشارك جمهورها بصورة من كواليس مسلسلها الجديد" نحب ليه تاني"

تشارك الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها.





وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصورة، برفقة الفنان كريم فهمي، والمخرج، حيث كانت ترتدي فستان أسود ذات أكمام طويلة، وأعتمدت تسريحة شعر بسيطة وجذابة وتركته ينسدل على كتفيها ووضعت ميكب هادى وبسيط .





وعلقت" عبد العزيز" علي الصورة:" مسلسل ونحب تاني ليه" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، وكان من أبرز التعليقات على الصورة:"بالتوفيق يا حبيبتي" .



يذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت فى السباق الرمضاني الماضى، من خلال مسلسل"لآخر نفس"، وهو من تأليف أمين جمال، وطارق الكاشف، ومن إخراج حسام على، وإنتاج شركة "سينرجي"، وتدور أحداث المسلسل فى إطار إجتماعي، وتجسد ياسمين دور فتاة وثرية تعمل مهندسة ديكور،وهي متزوجة من ضابط بالعمليات الخاصة، وهو من بطولة فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، أحمد كمال، مراد مكرم، هبة عبد الغني.