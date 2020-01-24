"النجمة الذهبية".. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير لها

تشارك الفنانة نوال الزغبي جمهورها، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها.





وظهرت" الزغبي" في الصورة، بإطلالة أنيقة وأنثوية حيث ارتدت فستان أزرق داكن، ذات أكمام طويلة، مكشوف الصدر، بفتحة ساق طويلة، وأعتمدت تسريحة الشعر الجذابة وتركته ينسدل على كتفيها ووضعت ميكب هادى وبسيط .





ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، وكان من أبرز التعليقات على الصورة:"النجمة الذهبية، قمر، يا جمالك" .



يذكر أن مؤخرا أحييت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، حفلا غنائياً هائلاً، وتردد عليها العديد من جمهورها ومعجابينها بموسم الرياض فى المملكة العربية السعودية، وغنت أثناء الحفل أغنية" عينيك كدابين"، وأغنية" روحي يا روحي"، وكان آخر فيديو كليب طرحته الفنانة اللبنانية" كده باى" .



وكانت نوال الزغبي قد طرحت أغنية كدة باي والتي حققت من خلالها نجاحًا غير مسبوقا وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع الهامي دهيمة. علماً أن الكليب صُوِّرَ في ولاية جورجيا الأميركية تحت إشراف المخرج شريف ترحيني.