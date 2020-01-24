Advertisements
Advertisements
Advertisements

لايف ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر رابط ماتش النصر يلا شوت PLUS

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تشهد الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان» مباراة نارية، وذلك حين يحل النصر، بطل المسابقة، ضيفًا على نادي الاتفاق.

ويحتل النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي حتى الآن، برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن غريمه الهلال متصدر الترتيب، وذلك بعدما تمكن «العالمي» من تحقيق الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 لقاءات والتعرض لهزيمتين، وتمكن لاعبوه من تسجيل 23 هدفًا، فيما يحتفظون بلقب الفريق الأقوى دفاعيًا حتى الآن، إذ لم تهتز شباك النصر سوى في 6 مناسبات فقط.

أما الاتفاق فيعيش حالة من التراجع في النتائج خلال الموسم الحالي من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 17 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في 7 مناسبات، وسجل لاعبوه 20 هدفًا فيما اهتزت شباكهم 18 مرة.

موعد مباراة الاتفاق والنصر:
تنطلق المباراة في تمام الساعة 14:55 بتوقيت جرينيتش، 17:55 بتوقيت مكة المكرمة، 16:55 بتوقيت القاهرة.

ملعب مباراة الاتفاق والنصر:
تقام المباراة على استاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام، والذي تتسع مدرجاته لقرابة 35 ألف متفرج.

القناة الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر:
تنقل المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا عبر قناة السعودية الرياضية 1 اتش دي.

معلق مباراة الاتفاق والنصر:
يتولى المعلق السعودي المخضرم عبد الله الحربي مهمة التعليق على المباراة.
الاتفاق و النصر الساعة 4.55 قناة 7
Advertisements

أخبار تهمك

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

الآن

دخول مفاجئ.. برشلونة يقتحم صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora كورة لايف رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

الآن

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

الآن

رابط KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتوت بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح bein sport المفتوحة

منذ حوالي 16 ساعة

Live| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت مباشر الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

بأوامر فايلر.. الأهلي يطلب عودة أول المعارين

منذ حوالي 17 ساعة

live| يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر الخميس 23-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة يلا شوت حصري مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون هدف صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع NOW بي ان سبورت المفتوحة

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

منذ حوالي 16 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يرمم دفاعاته بصفقة مدوية في الصيف

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

الآن

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت| رابط ماتش ليفربول وولفرهامبتون yalla shoot

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:15 م

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

08:30 م

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

09:28 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

08:25 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

08:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status