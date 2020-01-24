لايف ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر رابط ماتش النصر يلا شوت PLUS

تشهد الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان» مباراة نارية، وذلك حين يحل النصر، بطل المسابقة، ضيفًا على نادي الاتفاق.





ويحتل النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي حتى الآن، برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن غريمه الهلال متصدر الترتيب، وذلك بعدما تمكن «العالمي» من تحقيق الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 لقاءات والتعرض لهزيمتين، وتمكن لاعبوه من تسجيل 23 هدفًا، فيما يحتفظون بلقب الفريق الأقوى دفاعيًا حتى الآن، إذ لم تهتز شباك النصر سوى في 6 مناسبات فقط.





أما الاتفاق فيعيش حالة من التراجع في النتائج خلال الموسم الحالي من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 17 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في 7 مناسبات، وسجل لاعبوه 20 هدفًا فيما اهتزت شباكهم 18 مرة.





موعد مباراة الاتفاق والنصر:

تنطلق المباراة في تمام الساعة 14:55 بتوقيت جرينيتش، 17:55 بتوقيت مكة المكرمة، 16:55 بتوقيت القاهرة.





ملعب مباراة الاتفاق والنصر:

تقام المباراة على استاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام، والذي تتسع مدرجاته لقرابة 35 ألف متفرج.





القناة الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر:

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا عبر قناة السعودية الرياضية 1 اتش دي.





معلق مباراة الاتفاق والنصر:

يتولى المعلق السعودي المخضرم عبد الله الحربي مهمة التعليق على المباراة.

الاتفاق و النصر الساعة 4.55 قناة 7