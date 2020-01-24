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مشاهدة مباراة النصر اليوم | رابط مباشر النصر اليوم | رابط سريع النصر والاتفاق الان

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:51 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد مساء الجمعة مواجهة فريق النصر بطل النسخة الماضية أمام نظيره فريق الاتفاق، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ويدخل نادي النصر الجولة الخامسة عشر هو يحتل

وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٠ نقطة بفارق نقطة عن المتصدر نادي الهلال، في حين يأتي نادي الاتفاق فى المركز العاشر برصيد ١٧ نقطة.

موعد مباراة النصر والاتفاق فى الدورى:
تنطلق مباراة النصر أمام نظيره فريق الاتفاق في تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر.
الساعة السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية.
الساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق:
تذاع مباراة النصر والاتفاق بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 1 HD" بصوت المعلق عبدالله الحربي.
الاتفاق و النصر الساعة 4.55 قناة 7
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